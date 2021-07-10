شكرا لمتابعة خبر عن مواطن من حائل يفتح منزله لعابري الطريق والضيوف على مدار اليوم بعد هدم أسواره "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

فتح المواطن نائل الشمري منزله في حائل كمضيف لعابري الطريق، حيث لا يخلو بيته على مدار اليوم من الزائرين والضيوف.

وصممت مجالس منزل الشمري بشكل تراثي ينادي ويرحب بالضيوف، حيث جعله بلا أبواب ولا أسوار.

وقال نائب الشمري خلال لقاء مع برنامج "في أسبوع" إنه هدم أسوار منزله، على غرار الجبل المشهور بعبارات الترحيب.

وأوضح أن المجالس المفتوحة تعتبر من الأشياء التي يتوارثها أهل منطقة حائل، مبينا أن الفكرة نالت بإعجاب الزوار.