شكرا لمتابعة خبر عن مواطن وشقيقته يرفضان الزواج من أجل بر والدتهما ومعالجتها من الأمراض النفسية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رفض شاب وشقيقته الزواج من أجل بر والدتهما المريضة بسبب التنمر والهجران من أقرب الناس إليها، حيث تعاني من مرض نفسي.

وحرص ماجد ومنيرة على بر والدتهما ومعالجتها بطريقة مختلفة من الأمراض النفسية، حيث رفضا الزواج في سبيل الجلوس بجوار والدتهما طيلة اليوم، بحسب تقرير برنامج "في أسبوع".

وأصيبت الأم بالصدمة بسبب التنمر والهجران من أقرب الناس إليها حتى وصل إلى من خرج من رحمها ولم يتبق لها في المنزل سوى منيرة وماجد اللذان حاولا معالجة والدتهما بمخالطة المجتمع.

ومن جهتها، قالت المواطنة:"كنت في المنزل لا أعرف أحدا وأصيبت بالأمراض النفسية والتفكير والهموم".

وأشارت:"بدأت في تعليم أولادي طبخ الشاورما، وأفضل واحد عندي ماجد ومنيرة يعملون بأيديهم من أجل معيشتنا".