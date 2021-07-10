بالفيديو.. مواطن بحائل يهدم أسوار منزله ويرحب بالزائرين وعابري السبيل

الرياض - محمد عبدالله - كشف المواطن نائل الشمري، عن أسباب إزالة حواجز وأسوار منزله المجاور لجبل أجا المكتوب عليه «أهلا بكم في حائل»، ليحوله إلى مضيف لعابري السبيل، مؤكدًا أن ذلك الأمر دليل على أمان هذا الوطن.

وقال خلال لقائه عبر قناة «MBC» إنه هدم أسوار منزله، مستمدًا الفكرة من مجاورته للجبل المشهور بعبارات الترحيب، مضيفًا أن المجالس المفتوحة تعد من الأمور التي يتوارثها أهل المنطقة؛ حيث يشتهر أهل حائل بالكرم واصفًا نفسه بأنه قطرة في بحر مقارنة بكرم أهل المنطقة.

وكشفت قناة «MBC» أن منزل الشمري لا يخلو من الزائرين والضيوف، حيث صممت مجالس هذا المنزل بشكل تراثي تنادي ويرحب بالضيوف.

من جانبه، أكد المؤرخ الاجتماعي رشيد العليقي، أن هذه المجالس يمتد تاريخها إلى أكثر من 100 عام، مشيرًا إلى أنها تسهم في ترابط الناس ومعرفة أحوال بعضهم البعض.

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