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«موان»: نعمل على إيجاد بدائل مستدامة لأكياس البلاستيك

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الرياض - محمد عبدالله - يعمل المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» على إيجاد بدائل مستدامة لأكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، بما يحقق مبدأ الاقتصاد الدائري.

ويكون التحول من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات، وفقا لإنفوجراف نشره حساب المركز الوطني لإدارة النفايات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اكد فيه تغيير الوضع السابق الذي يتضمن معدلات مرتفعة لاستخدام المرادم، ومعدلات منخفضة للتدوير، بتخفيض معدل إنتاج النفايات، واستخدام أعلى معدلات التدوير، وتحقيق أهداف التحول عن المرادم، ورفع مؤشرات تبني الاقتصاد الدائري.    

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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