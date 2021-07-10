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«الصحة» تحث على التقيد بالتدابير الوقائية خلال المناسبات الاجتماعية

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من إنتشار فيروس وللحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

ونصحت وزارة الصحة، الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

وفي نفس السياق أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1177) حالة مؤكدة وتعافي (1516) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10895) حالة منها (1395) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (500083) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (481225) حالة. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(16) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7963) حالة"يرحمهم الله جميعاً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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