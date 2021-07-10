مواطن يروي قصة عمله بالبناء: دخلي يصل لـ15 ألف ريال شهريًا

الرياض - محمد عبدالله - روى المواطن محمد الشمري تفاصيل عمله في بناء المنازل والهدم، موضحًا أن دخله من هذا العمل يصل إلى 15 ألف ريال شهريًا.

وقال الشمري الذي ظهر مرتديا زي العمل في البناء، خلال مداخلة على قناة الإخبارية، إن بدايته في العمل بمجال البناء كانت منذ ٣سنوات عندما عرض عليه خاله تلك المهنة، التي كانت تقتصر على الأجانب فقط في السابق، حيث وجد أنها مربحة.

وأضاف أن التعب الذي يجده من هذه المهنة يوازي الدخل الذي يحصل عليه، مشيرا إلى أنه يعمل في الحفر وتسوية الأراضي وأن دخله الشهري يتعدى الـ ١٥ ألف ريال، موضحا أن عملهفي هذه المهنة جعله يكسر حاجز العيب ويشيد المنازل بيده، وأنه بذلك ينافس العمالة الأجنبية في سوق البناء.

ونصح الشمري الشباب بالعمل وعدم انتظار الوظيفة، لافتا إلى أن فرص العمل في المملكة كثيرة ولابد من النزول إلى الميدان وعدم الاكتفاء بالدراسة والتخرج.