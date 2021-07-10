تحديد سقف لأسعار البنزين.. قرار يضع مصلحة المواطنين أولًا

الرياض - محمد عبدالله - صدور التوجيه الكريم باعتماد أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ سقفًا للسعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021م، يعكس صورة القيادة المسؤولة وإدراكها واستشعارها لاحتياجات المواطنين، وسعيها للتيسير عليهم بتخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية.

القرار الصادر اليوم، يؤكد أن القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، دائمًا ما تضع قراراتها الاقتصادية وفق رؤيةٍ متوازنة تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

ويضفي التوجيه الكريم بوضع سقف لأسعار البنزين أبعادًا اجتماعية واقتصادية إيجابية على حياة المواطنين، ويُعبّر عن مدى قربها من المواطن، وعملها لتحسين جودة الحياة بالتخفيف عن كاهل الأسر من متغيرات أسعار الطاقة عالميًا.

ويعبر التوجيه الكريم الصادر اليوم السبت، عن المنهج الذي دأب عليه حكام هذه البلاد، في تبني الشفافية والوضوح لكل السياسيات الاقتصادية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنين.

كما يعبر أن المواطن شريك في التنمية ويجب أن توضع أمامه خارطة الطريق الاقتصادي وفق معيار الشفافية.

ويعد قرار تحديد سقف لأسعار البنزين ترجمة عملية لتصريحات سمو ولي العهد التي كان دائمًا ما يؤكد خلالها رغبته وسعيه ألا يتأثر مواطنو المملكة من أي متغيرات قد تنشأ عن الإصلاحات الاقتصادية.

كما أنه خطوة وضع سقف لأسعار البنزين تأتي امتدادًا لتوجيهات خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين عند بدء تنفيذ برامج التحول والرؤية والتي كانت تنص على تخفيف الأثر الناجم عن الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين وخصوصًا من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة.

ويثبت القرار حرص سمو ولي العهد على الموازنة بين المصلحة العامة للدولة وبين عدم إثقال كاهل المواطنين، وقرار تحديد سقف لسعر البنزين يعكس هذه رؤية سموه المُتزنة في هذا الملف الهام.

ويشير تدّخل القيادة بتثبيت أسعار البنزين ووضعها عند سقف مُحدد قابل للانخفاض، استشعارها لضرر الارتفاعات على المواطنين وحرصها على عدم تضررهم من أية زيادات متوقع أن تطرأ على عليها مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط.

وعلى الرغم من تأثر المملكة بتداعيات جائحة كورونا وما نجم عنها من إغلاق اقتصادي وما صاحبها من انخفاض في أسعار النفط، إلا أنها لم تتخذ تدابير اقتصادية مؤلمة، فيما يعكس قرار وضع سقف لأسعار البنزين تعاملها بمسؤولية تامة في كل ما يختص المواطن ومعيشته وأسلوب حياته.

ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بالعالم بسبب أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد، إلا أن قيادة المملكة تؤكد استمرارها بالوقوف إلى جانب المواطن وحماية مصالحه على كل المستويات.

وأكدت المملكة بقرار وضع سقف لأسعار البنزين بأن مصلحة المواطنين مُقدمة على أية اعتبارات أخرى، ومثل هذا القرار من شأنه أن يضع حدًا لأية متغيرات مستقبلية على أسعار الوقود محليًا رغم التقلبات التي تعصف بأسواق النفط.

وكانت شركة «أرامكو السعودية»، قررت منذ فبراير 2020 مراجعة أسعار الوقود شهريًا بدلًا من أن يكون ربع سنوي.

واستهدف القرار خفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير من المملكة لأسواق العالم، وتم تحديد اليوم العاشر من كل شهر للتعديل، والتطبيق يكون في اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة.