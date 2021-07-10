عُمان: إطلاق مجلس تنسيق بين السلطنة والسعودية في قمة الأحد

الرياض - محمد عبدالله - كشف وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أن القمة المرتقبة بين السلطان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ستشهد إطلاق مجلس تنسيق بين البلدين، وتكثيف للتعاون في كافة المجالات والملفات، كما أكد دعم بلاده لمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، واتفاق الرياض.

وشدد وزير خارجية سلطنة عمان، على تعاون بلاده مع المملكة في العديد من الملفات، مضيفا أن الجانبين ينسقان بشكل مكثف في كثير من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية اليمنية، وفقًا للعربية.

مبادرة عمانية لأزمة اليمن؟

ونفى البوسعيدي وجود مبادرة عمانية لحل الأزمة اليمنية، وهي الأنباء التي شاعت بقيام وفد عماني بزيارة إلى صنعاء الشهر الماضي، قائلا: «لا توجد مبادرة عُمانية وإنما مساعٍ للتوفيق بين جميع الأطراف».

حوار إقليمي

أما بالنسبة لإيران وتوقعاته بتغير السلوك الإيراني في المنطقة بعد انتخاب الرئيس إبراهيم رئيسي، فقال «كل سلوك قابل للتغيير والتطور إذا توفرت القناعات والإرادة السياسية لذلك بصورة جماعية ومتبادلة وعبر الحوار والتفاهم».

كما نفى قيام بلاده بمبادرة لتنظيم حوار إقليمي مع طهران، موضحًا: «لا نقود أي جهد من هذا القبيل، أي حوار إقليمي يجب أن ينبع من دول المنطقة ذاتها».

وأكد وزير الخارجية العماني دعم بلاده لعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

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