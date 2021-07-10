صندوق النقد يرحب بإعلان المملكة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة

الرياض - محمد عبدالله - رحب صندوق النقد الدولي، بالإعلان رفيع المستوى عن استراتيجية المناخ السعودية، والتزام حكومة المملكة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وقال الحساب الرسمي لوزارة البيئة والمياه الزراعية على موقع «تويتر»: «صندوق النقد الدولي يرحب بالإعلان رفيع المستوى عن استراتيجية المناخ السعودية والتزام حكومة المملكة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة».

وكان صندوق النقد الدولي، قال يوم الخميس الماضي، إن اقتصاد السعودية يتعافى بشكل جيد من جائحة كورونا، وإنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة 4.3% هذا العام وأن يبلغ مجمل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4%.

وأضاف صندوق النقد، في بيان، أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي من المتوقع أن ينكمش 0.4%، إذ من المفترض أن يبقى الإنتاج متماشيا مع اتفاقية مجموعة «أوبك+».

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