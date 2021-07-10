اخبار السعوديه

بالصور.. 15 متطوعاً ومتطوعة يعاونون الأطقم الطبية بمركز لقاحات كورونا بالبكيرية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - يبذل 15 متطوعًا ومتطوعة بمركز اللقاحات بمحافظة البكيرية جهودًا، بالتعاون مع الطاقم الطبي المكلف بالمركز، الذي تم اعتماده بمركز الملك عبدالله ضمن الخطة الوطنية لتلقي لقاحات فيروس .

وسخر المتطوعون أوقاتهم، لمساندة خطوط الدفاع الأولى في القطاع الصحي، فيما شملت الأعمال التطوعية في المركز استقبال المواطنين والمقيمين والتأكد من مواعيدهم عبر تطبيق صحتي، ومن ثم متابعتهم في منطقة الفرز البصري.

كما شملت نقل كبار السن واستقبال المواعيد بمنطقة التسجيل، وتسهيل حركة المستفيدين داخل المركز، إضافة إلى رصد وقت وصول المستفيد إلى منطقة الانتظار، ومرافقتهم إلى بوابة الخروج بعد الانتهاء من رحلة التطعيم.

من جهته، وجه المتطوعون والمتطوعات شكرهم لوزارة الصحة ممثلة بصحة القصيم بإتاحة هذه الفرصة التطوعية والانسانية لهم، والتي عملوا فيها بكل جهد وإخلاص وتكاتف.

كما عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العمل الوطني الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين للقضاء على الوباء وإنهاء جائحة كورونا.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا