بالصور.. 15 متطوعاً ومتطوعة يعاونون الأطقم الطبية بمركز لقاحات كورونا بالبكيرية

الرياض - محمد عبدالله - يبذل 15 متطوعًا ومتطوعة بمركز اللقاحات بمحافظة البكيرية جهودًا، بالتعاون مع الطاقم الطبي المكلف بالمركز، الذي تم اعتماده بمركز الملك عبدالله ضمن الخطة الوطنية لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

وسخر المتطوعون أوقاتهم، لمساندة خطوط الدفاع الأولى في القطاع الصحي، فيما شملت الأعمال التطوعية في المركز استقبال المواطنين والمقيمين والتأكد من مواعيدهم عبر تطبيق صحتي، ومن ثم متابعتهم في منطقة الفرز البصري.

كما شملت نقل كبار السن واستقبال المواعيد بمنطقة التسجيل، وتسهيل حركة المستفيدين داخل المركز، إضافة إلى رصد وقت وصول المستفيد إلى منطقة الانتظار، ومرافقتهم إلى بوابة الخروج بعد الانتهاء من رحلة التطعيم.

من جهته، وجه المتطوعون والمتطوعات شكرهم لوزارة الصحة ممثلة بصحة القصيم بإتاحة هذه الفرصة التطوعية والانسانية لهم، والتي عملوا فيها بكل جهد وإخلاص وتكاتف.

كما عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العمل الوطني الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين للقضاء على الوباء وإنهاء جائحة كورونا.