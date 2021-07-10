549 كادرا طبيا بالهلال الأحمر في الحج

تخصصات مختلفة
وتشارك الهيئة في حج هذا العام بأكثر من 549 من الكادر الطبي ما بين أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف وطب طوارئ موزعين على 51 مركزا إسعافيا في العاصمة المقدسة ومشعر منى ومزدلفة وعرفات ومجمع الإسناد، كما تم تدعيم القوى البشرية بأكثر من 170 من أسطولها الإسعافي الذي يتكون من 144 سيارة إسعاف و22 دراجة نارية و10 عربات جولف وعربتي كوارث، إضافة إلى سيارات خدمة لدعم العمل الإسعافي والإداري خلال مهمة حج هذا العام.
ويستقبل أكثر من 106 من العاملين في غرفة عمليات العاصمة المقدسة البلاغات في تخصصات مختلفة تتناسب مع العمل في استقبال وترحيل البلاغات ومتابعات الحالة من قبل الفرق الطبي حتى وصول الفرق الإسعافية، ونقلها إلى المنشآت الصحية المناسبة.
دعم الخدمات
ودعمت الهيئة أعمال الحج بالفريق التطوعي التابع لها من خلال مشاركة أكثر من 300 متطوع يشكلون 66% من المتطوعين، و34% من المتطوعات في مختلف التخصصات الطبية والصحية، وتتمثل مشاركتهم في تقديم الدعم في الخدمات الإسعافية في مراكز الحرم والمشاعر المقدسة، والعمل على توعية وتثقيف الحجاج والمشاركين في الحج حول جائحة كورونا.
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