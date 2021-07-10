انطلاق البرنامج الدعوي حج بسلام

يأتي البرنامج ضمن خطة الشؤون الإسلامية الدعوية والإرشادية لحج 1442، ويهدف لتوعية ضيوف الرحمن وعموم المجتمع وإرشادهم بأحكام المناسك، وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج، وفضائل الأعمال في ذي الحجة.
وتتنوع موضوعات البرامج بين بيان أحكام عشر ذي الحجة، وأحكام الإحرام ومحظوراته، والهدي والأضاحي، وبيان معالم التوحيد، وأحكام أيام التشريق، وشرح الأنساك الثلاثة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التيسير في الحج، وكذلك بيان فضائل يوم عرفة، ومقاصد الشريعة في الحج، وعناية المملكة العربية السعودية بضيوف الرحمن.
كان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، دشن أخيرا أعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، وبرامج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة لهذا العام تحت عنوان «حج بسلام وأمان 2».
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