اكتمال النضج
ويعلم مزارع عسير أن عذوق البر جاهزة «للصريم» أو الحصاد إذا صارت «بلاده» أو مزرعته تلمع كالذهب مع شروق شمس الصباح، فيتأكد حينها من اكتمال نضج بره فتخطف ناظريه بلونها الأصفر الأخاذ، قبل أن يعي عقله أنه حان موعد حصاده، وبعد الحصاد تجمع «العذوق» أو السنابل على شكل حزم وتنقل إلى ما يسمى «بالجرين»، وهو مكان جمع المحصول للبدء بعملية «الجرش» باستخدام الصخور التي تسحبها الأبقار، كما يتم كذلك فصل «الحثى» وهي القشرة المحيطة بالحب وتستخدم للمواشي، وبعد ذلك «تشرق» هذه الحبوب أو تعرض لأشعة الشمس لتجفيفها لما لا يقل عن 14 يوماً، ثم تعبأ في أكياس من الخيش أو القش للزكاة والباقي للحفظ أو البيع.
وتشتهر مواقع عديدة في عسير بزراعة أجود أنواع البر مثل السودة وطبب وبللحمر وبللسمر.
منزلة النجوم
والتقت «دوت الخليج» في جولتها على قرى عسير بالمزارعين جابر علي بن عامر وعبدالعزيز بن علي آل سعد من شعف آل ويمن، وقالا إن البُر أو ما يُسمى بالحنطة يُزرع في منطقة عسير على امتداد المزارع من السودة والسقا والشعف وبني مازن وحتى القرى المجاورة لمدينة أبها، ويحدد لزراعته فترة محددة تسمى «ذي الخمس»، وهي منزلة من منازل النجوم وتكون في بداية الوسمي فلا يُفضل أن تتم زراعته قبلها، أو بعدها، حيث تبدأ من بداية موسم الشتاء ويستمر إلى 4 أشهر، وقد ينتظر المزارعون فترة ما يُقارب من 5 إلى 6 أشهر - بحسب المكان - حتى يأتي وقت حصادها.
كانت هذه تفاصيل خبر صريم الذهب يرصع مدرجات عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.