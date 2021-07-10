الروبوتات ترصد السلوكيات الخطأ في التحلية

وتوقعت كثير من الدراسات أن يحل الروبوت محل الإنسان في كثير من الوظائف، ومنها دراسة لمجموعة بوسطون الاستشارية التي توقعت أنه بحلول عام 2025، ستؤدي البرامج الذكية أو أجهزة الروبوت الأعمال في ربع الوظائف تقريباً، في حين تشير دراسة لجامعة أوكسفورد إلى أن 35% من الوظائف الحالية في بريطانيا عرضة لخطر تشغيلها آلياً خلال العشرين عاماً المقبلة.
مهن قد يشغلها الروبوت مستقبلا
سائقو سيارات الأجرة
عمال المصانع
الصحفيون
الأطباء
عمال المقاهي والحانات
عاملو الصرافة
حراس الأمن
موظفو الاستقبال
المرشدون السياحيون
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