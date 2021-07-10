7400 وكالة من الخارج

وأكدت العدل أنه تم إلغاء التصديق اليدوي للوكالات الخارجية في جميع فروعها، وذلك للوكالات المراد العمل بها خارج المملكة، والاكتفاء بالتحقق من خلال القنوات الإلكترونية.
ودشنت الوزارة مبادرة كتابات العدل المتنقلة وتغطي 26 مدينة، لتقديم خدمات توثيقية في مقار المستفيدين للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى والموقوفين في دور الملاحظة، إضافـة إلى المرابطين على الحد الجنوبي، وخدمة هذه الفئات في المراكز النائية، وذلك من خلال مجموعة متنقلة من كتاب العدل في مختلف المناطق.
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