7400 وكالة من الخارج

أوضحت وزارة العدل، من خلال تقرير إحصائي حديث لعام 2021 عن عدد الوكالات الصادرة من خلال السفارات والقنصليات السعودية ، أنها بلغت نحو 7400 وكالة، وذلك بعد أن دشنت وزارة العدل نظام إصدار الوكالات الإلكترونية العام الجاري من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات الطويلة السابقة.

وأكدت العدل أنه تم إلغاء التصديق اليدوي للوكالات الخارجية في جميع فروعها، وذلك للوكالات المراد العمل بها خارج المملكة، والاكتفاء بالتحقق من خلال القنوات الإلكترونية.

ودشنت الوزارة مبادرة كتابات العدل المتنقلة وتغطي 26 مدينة، لتقديم خدمات توثيقية في مقار المستفيدين للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى والموقوفين في دور الملاحظة، إضافـة إلى المرابطين على الحد الجنوبي، وخدمة هذه الفئات في المراكز النائية، وذلك من خلال مجموعة متنقلة من كتاب العدل في مختلف المناطق.