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5 ملايين قطعة طبية للمراكز الإسعافية بالحج

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قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي، ممثلة بفريق التموين الطبي لحج هذا العام (1442)، بعملية تموين وتزويد سيارات الإسعاف المشاركة في الحج عن طريق «صناديق مستهلكات التموين الطبي»، حيث يتم تجهيز كل سيارة إسعاف بثلاث فئات مختلفة، وتسلم للمسعف الذي بدوره يقوم بتفريغها في سيارة الإسعاف. وجهّز التموين الطبي أكثر من 300 صندوق يحتوي على مليوني قطعة من المستهلكات الطبية، بالإضافة إلى وجود رصيد احتياطي يقدر بـ3 ملايين قطعة طبية في إشراف النطاقات، وكذلك المراكز الإسعافية يسهل من خلالها تأمين الميدان بشكل مستمر ودون انقطاع.

ويستطيع نظام صناديق المستهلكات بفئاته الثلاث تقديم الخدمة الطبية الطارئة لـ(20-30) حالة طارئة عادية، و(15-20) حالة حادة وحرجة، بخلاف احتواء كل سيارة إسعاف على مواد أساسية من أجهزة صدمات وأسطوانة أوكسجين وجهاز قراءة العلامات الحيوية، بالإضافة لأجهزة شفط السوائل، والألواح الخشبية والجبائر العنقية وتثبيت الأطراف.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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