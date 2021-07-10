5 ملايين قطعة طبية للمراكز الإسعافية بالحج

ويستطيع نظام صناديق المستهلكات بفئاته الثلاث تقديم الخدمة الطبية الطارئة لـ(20-30) حالة طارئة عادية، و(15-20) حالة حادة وحرجة، بخلاف احتواء كل سيارة إسعاف على مواد أساسية من أجهزة صدمات وأسطوانة أوكسجين وجهاز قراءة العلامات الحيوية، بالإضافة لأجهزة شفط السوائل، والألواح الخشبية والجبائر العنقية وتثبيت الأطراف.
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