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‫أمير الشرقية بعد تثبيت «سعر البنزين»: القيادة حريصة على دعم المواطنين

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الدمام - شريف احمد - • نائب أمير الشرقية ينوه‬ بحرص القيادة على تلمس أحوال المواطنين

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ‫أمير المنطقة الشرقية،‬ باسمه وباسم أهالي المنطقة، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، أيدها الله، بعد صدور الأمر الكريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين. ونوه سموه بحرص القيادة الدائم على دعم المواطنين وتخفيف أعباء المعيشة عنهم.

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية‬ الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على التوجيه الكريم، منوهاً بحرصها الدائم على تلمس أحوال المواطنين، وتقديم الدعم لهم في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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