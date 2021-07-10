تثبيت أسعار البنزين ترجمة عملية لتصريحات محمد بن سلمان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتبر مراقبون أن قرار تحديد سقف لأسعار البنزين يُعد ترجمة عملية لتصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي كان دائمًا ما يؤكد خلالها رغبته وسعيه ألا يتأثر مواطنو المملكة من أي متغيرات قد تنشأ عن الإصلاحات الاقتصادية.

تخفيف أثر الإصلاحات:

وتأتي خطوة وضع سقف لأسعار البنزين امتدادًا لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد عند بدء تنفيذ برامج التحول والرؤية، والتي كانت تنص على تخفيف الأثر الناجم عن الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، وخصوصًا على ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة.

وبات من المؤكد والمعلوم أن ولي العهد حريص كل الحرص على الموازنة بين المصلحة العامة للدولة وبين عدم إثقال كاهل المواطنين، حيث يعكس قرار تحديد سقف لسعر البنزين رؤيته المُتزنة في هذا الملف الهام.

حرص على عدم التضرر:

كما أن تدّخل القيادة بتثبيت أسعار البنزين ووضعها عند سقف مُحدد قابل للانخفاض يؤكد استشعارها لضرر الارتفاعات على المواطنين وحرصها على عدم تضررهم من أي زيادات متوقع أن تطرأ عليها مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط.

التوجيه الكريم:

وأعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه صدور التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91/ 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/ 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتبارًا من 10 يوليو 2021م، حيث تضمن التوجيه الكريم أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

ووفقًا للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91/ 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/ 2.44 ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علمًا بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه.

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