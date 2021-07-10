أبطال الصحة ينقذون حياة شاب في ساعتين بالإخلاء الطبي والجراحة العاجلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرضت وزارة الصحة قصة أبطال مركز الحالات الطارئة في إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث وأصيب إصابات متعددة في الصدر والبطن.

تفاصيل العملية:

وأظهر الفيديو الذي نشرته الصحة على موقع تويتر، أن المركز تلقى اتصالًا ببلاغ عن شاب تعرض للإصابة، وتم عرض الحالة على أخصائي من جانب الطبيب المعالج، وبعد نقاش طبي كان لابد من وجود تدخل جراحي، ولكن المشكلة أن المستشفى المنوم فيه الشاب يبعد عن الرياض 5 ساعات ونصف، وليس به معدات جاهزة لمثل هذه الحالات.

نقل بالطيران:

وبين الفيديو أن الأطباء في المركز فكروا في نقل فريق طبي عبر طائرة الإخلاء الطبي، وبالفعل هو ما حدث وذهب الفريق بوحدات دم ومستلزمات ومعدات لازمة، وتم تنفيذ المهمة في ساعتين تقريبًا حيث كانت حالة الشاب حرجة.

وأوضحوا أنه كان من ضمن المعدات أدوات الشق الصدري، وكان المريض يعاني من تهتك في الرئة، وتم التحكم فيه ونقل المريض بالطائرة لإكمال علاجه في الرياض حتى غادر المستشفى بصحة جيدة.

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