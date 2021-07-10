المملكة وعمان.. علاقات راسخة لمستقبل مشرق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه بوصلة العلاقات السعودية العمانية في هذه المرحلة التاريخية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه سلطان عمان هيثم بن طارق إلى آفاق أرحب من العمل المشترك والاستثمار في المقدرات الوطنية كقيمة مضافة في مختلف المجالات، تعود على البلدين بمزيد من الازدهار وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأسست مبادئ الأخوة ووحدة المصير لثوابت راسخة بين البلدين عززت من أوجه التعاون الثنائي المشتركة مع الأشقاء في (البيت الخليجي)، ومنطلقا لمد جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول المنطقة والعالم لتحقيق الأمن والاستقرار.

رؤى وأهداف

اتسمت العلاقات بين الرياض ومسقط - وهي تتخطى بعمرها نصف قرن- بالتعاون والاحترام المتبادل بين القيادتين والتفاهم حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فيما تجمع أبناء الشعبين وشائج الإخاء، يؤطرها التاريخ المشترك والعادات والتقاليد العربية الأصيلة والموروث الشعبي، والحال كذلك مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي.

وتنضوي إقليميا جهود المملكة والسلطنة مع أشقائهما تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وفق رؤى وأهداف استراتيجية مشتركة، تحقيقا للتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وتتسع أدوارهما ضمن جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومع الأسرة الدولية في الأمم المتحدة دعما لجهود السلم والأمن.

وتدفع المتغيرات المتلاحقة في المنطقة قيادتي البلدين لمزيد من التعاون على المستويين الثنائي والخليجي والإقليمي للمضي قدما في إرساء دائم للأمن والاستقرار وانعكاساتها إيجابا على برامج التنمية وخدمة شعوب المنطقة.

عمق استراتيجي

وتأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة استجابة لدعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين في أول محطة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020 م، تأكيدا لمكانة الشقيقة الكبرى وقيادتها على المستويين السياسي والشعبي في عمان، وبما تشكله من عمق استراتيجي، ورقم مؤثر في الساحة الإقليمية والدولية، يقابلها تقدير واحترام من قيادة وشعب المملكة رسخته مبادئ وحدة الأخوة والدين وحسن الجوار.

ويعكس لقاء القيادتين السعودية والعمانية - في هذا التوقيت للتشاور والتنسيق في مختلف الشؤون التي تخدم مصلحة البلدين والمنطقة واستقراراها- ما يتمتعان به من حكمة وبعد نظر في التعامل مع مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا ودوليا.

علاقات اقتصادية وعمل مشترك:

