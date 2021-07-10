شكرا لقرائتكم خبر تلبية لدعوة خادم الحرمين.. سلطان عمان يزور المملكة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يزور سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، المملكة اليوم، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.

وتعكس الزيارة عمق العلاقات السعودية العمانية في مختلف المجالات، حيث تكن المملكة كل تقدير واحترام لسلطنة عمان كدولة شقيقة وعضو في مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات وتطوير أوجه التعاون المشترك بما يتناسب مع رؤية قيادتي البلدين وتطلعات شعبيهما.

وجاء تولي السلطان هيثم بن طارق الحكم في سلطنة عمان في مرحلة تاريخية مهمة نظرا لما تشهده المنطقة والعالم من متغيرات وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية، تتطلب التعامل معها مع مراعاة المحافظة على تقاليد الحكم الراسخة في السلطنة، وضرورات ومتطلبات التغيير والتحديث.

ويأتي اختيار سلطان عمان المملكة، كأول محطة في جدول زياراته الخارجية الرسمية، تأكيدا لأهمية المملكة بالنسبة للعمانيين، كشقيقة كبرى، وعمق استراتيجي، تعززه الوشائج الأخوية وأواصر القربى والجوار بين الشعبين، ووحدة المصير المشترك بين البلدين.

السلطان هيثم بن طارق:







تولى الحكم في سلطنة عمان في مرحلة تاريخية مهمة؛ نظرا لما تشهده المنطقة والعالم من متغيرات وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية، تتطلب التعامل معها مع مراعاة المحافظة على تقاليد الحكم الراسخة في السلطنة، وضرورات ومتطلبات التغيير والتحديث.



بعد توليه السلطة بادر إلى الإعلان عن إصلاحات سياسية ومالية واقتصادية، وتطوير هيكلة أجهزة ومؤسسات الدولة، لتصبح أكثر فاعلية في تلبية آمال وطموحات الشعب العماني والمحافظة على سلامة واستقرار البلاد.



تعهد بمواصلة النهج الذي اتبعته عمان في سياستها الخارجية من خلال الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ودفع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



يواجه التحديات الحالية والمستقبلية، بخبرة متراكمة من العمل الدبلوماسي والحكومي امتدت لسنوات طويلة قبل توليه الحكم، ولا سيما توليه رئاسة اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية (عمان 2040).



سلطنة عمان:





تتمتع السلطنة بوضع سياسي واقتصادي مستقر وتحتل المرتبة الـ23 في احتياطي النفط على مستوى العالم والمرتبة الـ27 في احتياطي الغاز واتخذت خطوات ملموسة في سبيل تنويع مصادر دخلها.



يوفر موقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي والأمني، ميزة تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وسعت إلى استغلال هذه الميزة من خلال تأسيس عدد من المناطق الاقتصادية والموانئ.



يعد الشعب العماني شعبا مضيافا ومنفتحا على الآخرين، كما تمتاز السلطنة بوجود مناطق طبيعية فريدة، مما يجعلها مقصدا سياحيا للأسر السعودية والخليجية، التي تتشارك مع الشعب العماني في الدين واللغة وتقارب العادات والتقاليد الاجتماعية.



العلاقات السعودية العمانية: