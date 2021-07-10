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تسلمت تونس اليوم (السبت)، معدات وتجهيزات طبية قادمة من مصر على متن طائرتين عسكريتين، لمساعدتها في مواجهة الارتفاع الحاد في إصابات فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن التجهيزات الطبية تتضمن كميات من الأدوات وآلات مراقبة التنفس وأجهزة الأكسجين.تونس فيروس كورونا الجديد
تونس تتسلم شحنة مساعدات طبية من مصر لمواجهة "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-10
تسلمت تونس اليوم (السبت)، معدات وتجهيزات طبية قادمة من مصر على متن طائرتين عسكريتين، لمساعدتها في مواجهة الارتفاع الحاد في إصابات فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن التجهيزات الطبية تتضمن كميات من الأدوات وآلات مراقبة التنفس وأجهزة الأكسجين.
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
09:23 PM
تشمل أجهزة أكسجين وآلات مراقبة التنفس
تسلمت تونس اليوم (السبت)، معدات وتجهيزات طبية قادمة من مصر على متن طائرتين عسكريتين، لمساعدتها في مواجهة الارتفاع الحاد في إصابات فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن التجهيزات الطبية تتضمن كميات من الأدوات وآلات مراقبة التنفس وأجهزة الأكسجين.
، تونس تتسلم شحنة مساعدات طبية من مصر لمواجهة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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