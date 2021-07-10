، "الصحة" تتفاعل مع تغريدة لاستشاري أمراض القلب بشأن قيام عامل نظافة بفرز المرضى ،

محمد بن مسعود - الدمام - "النمر": ليس من واجبات العامل الوظيفية

تفاعل حساب "الصحة_937" مع تغريدة استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، وذلك بشأن قيام عامل نظافة آسيوي بفرز المرضى، وتوجيههم للعيادة المناسبة في بعض المستوصفات الخاصة.

وقال الدكتور "النمر" على حسابه في موقع التواصل "تويتر": "لبعض المستوصفات الخاصة.. عامل النظافة الآسيوي ليس من واجبه أن يقوم بفرز المرضى، وتوجيههم نحو العيادات المناسبة، وسؤاله المرضى هل توجد حرارة أو كحة أو ألم في البطن؟". مؤكدًا أنه ليس من واجباته الوظيفية أن يكون مساعدًا للصيدلي.

فيما رد حساب "الصحة_937" على تغريدة الدكتور "النمر" بقوله: "إن ‏وزارة الصحة خصصت الرقم 937 لتلقي الملاحظات والشكاوى كافة على المنشآت الصحية، وإذا كان لديك أي ملاحظة نرجو التواصل معنا عن طريق الاتصال بالرقم، أو عبر الرسائل الخاصة لخدمتك".

وزارة الصحة