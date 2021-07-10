4 وصايا صحية لضيوف الرحمن في المشاعر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، ضيوف الرحمن من حجاج الداخل، بضرورة عدم تجاهل التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا؛ إذ إن أخذ التحصين لا يعفي من استمرار تطبيق الاشتراطات الصحية.

الكمامة تتصدر الوصايا:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن أهم نصيحة ووصية صحية تتصدر تدابير كورونا هي الاستمرار في ارتداء الكمامة، وغسلها إذا كانت قماشية، واستبدالها إذا كانت صحية ذات الاستخدام الواحد، ويجب وضع الكمامة بعناية لتغطية الفم والأنف وربطها بإحكام للحد من الثغرات بين الوجه والكمامة- التنفس بعمق والتأكد من عدم تسرب الهواء من الكمامة-، وتجنب لمس الكمامة، وغسل اليدين بالماء والصابون عند لمسها وبعد نزعها أو استبدالها، واستبدال الكمامة المبللة فورًا بكمامة جديدة جافة ونظيفة.

غسل اليدين باستمرار:

وأضاف أن النصيحة الثانية لـ ضيوف الرحمن هي تجنب استعمال أدوات الغير في حال التواجد داخل الخيمة في المشاعر المقدسة، وعند السعال أو العطس التخلص من المنديل فورًا في سلة المهملات، والعناية بنظافة اليدين وتجنب ملامستها للأغشية المبطنة للعين والأنف والفم قبل غسلها بالماء والصابون، والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون- أو بالمعقم في حال عدم توفر الماء والصابون- بعد لمس الأسطح.

الشمسية الواقية ضرورية:

وأشار إلى أن النصيحة الثالثة هي تجنب أماكن الحرارة العالية وخصوصًا فترات الظهيرة، وذلك لتفادي الإجهاد الحراري وضربات الشمس، واستخدام المظلة الواقية من الشمس، وأخذ قسط وافر من الراحة قبل وبعد كل شعيرة من شعائر الحج، والإكثار من شرب السوائل كالماء والعصائر.

تجنب الأطعمة المكشوفة:

وتابع محمد أن النصيحة الرابعة لـ ضيوف الرحمن هي تناول الأكل الصحي وتجنب أي أطعمة مكشوفة، فالوقاية من التسمم الغذائي تقتضي توفر شروط النظافة في المأكولات وغسل الفواكه قبل تناولها، وتجنب المشروبات الغازية والإكثار من الشاي والقهوة، والبديل الصحي الماء والعصائر الطازجة، مع الحرص على النوم والراحة، واستخدام الكريمات الخاصة بترطيب الجسم.

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