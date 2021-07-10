الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكدت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، أنه تم توفير أكثر من 1700 حافلة مجهزة ‏لنقل ضيوف الرحمن لموسم حج 1442هـ، من خلال ‏جداول تفويض محددة عبر 68 شركة للنقل.‏

4 مراكز:

وقال نائب رئيس النقابة العامة للسيارات لشؤون النقل، أسامة سمكري: إن ‏النقابة أكملت استعدادها لاستقبال هذا العدد، من خلال 4 مراكز ‏بمدخل مكة المكرمة، لنقلهم إلى المسجد الحرام أو إلى المشاعر المقدسة، مؤكدًا أن النقابة لها مراكز مساندة على الطرق المختلفة ما بين مدن المملكة، كما أن لديها مراكز تشغيل داخل المشاعر المقدسة.

غدًا غرة ذي الحجة:

وبالأمس أعلنت المحكمة العليا، نقلًا عن دائرة الأهلة “عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبذلك يكون اليوم السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وغدًا الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة”.

وبذلك تكون وقفة يوم عرفة، في 19 يوليو الجاري، وعيد الأضحى في الـ20 من الشهر ذاته.

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