جامعة الجوف: استمرار عمل مركز لقاح كورونا خلال إجازة عيد الاضحى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

متابعات الخليج 365 - الجوف

أعلنت جامعة الجوف عن استمرار عمل مركز لقاح كورونا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

الأولوية لمنسوبيها:

وأكدت الجامعة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت، أنه ستكون الأولوية للحصول على اللقاح لمنسوبي الجامعة من طلاب وموظفين وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين في قطاع التعليم العام.

رابط التقديم:

وأوضحت جامعة الجوف أنه يمكن الحصول على موعد من خلال الرابط التالي: هنا.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل:

وأعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة، وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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