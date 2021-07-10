صيانة وتشغيل كافة الأعمال الإلكترونية استعدادًا لموسم الحج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عمل صيانة وتشغيل لجميع الأعمال الإلكترونية بمختلف أنواعها في المسجد الحرام، وذلك استعدادًا لموسم حج هذا العام، حيث تمت الصيانة اللازمة للأجهزة الصوتية وأنظمة الساعات المركزية وأنظمة إنذار الحريق وأنظمة التحكم والمراقبة، وكذلك نظام السنترال، إضافة إلى نظام المراقبة التلفزيونية.

صيانة وتشغيل:

وقال المدير العام للتشغيل والصيانة محسن بن عبدالمحسن السلمي: إنه تم صيانة وتشغيل جميع مكونات نظام الصوت من مايكروفونات، وأجهزة توزيع، وأجهزة معالجة، وأجهزة نقل وتحويل الإشارة الصوتية والمكبرات والسماعات وغيرها، كذلك تم صيانة جميع مكونات نظام الساعات المركزية مثل الكمبيوتر وأجهزة التوزيع وجميع المكونات الداخلية للساعات الرئيسية والساعات الفرعية.

وأكد السلمي أنه تم عمل صيانة وتشغيل لجميع مكونات والأعمال الإلكترونية لـ نظام إنذار الحريق من حساسات حريق وأجهزة النداء اليدوي والأجراس واللوحات الرئيسية والفرعية وغيرها، وتم صيانة وتشغيل جميع مكونات الأنظمة الخاصة بالتحكم والمراقبة مثل الكمبيوترات والحساسات بمختلف أنواعها وأجهزة التحكم واللوحات الخاصة بالنظام والموزعة في مختلف مواقع المسجد الحرام، كذلك التأكد من نظام وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي (UPS).

وتم أيضًا صيانة الوحدات بشكل كامل وفحص البرامج الخاصة بها والتأكد من سلامة جميع مكوناتها الداخلية وتغيير جميع البطاريات التالفة إن وجد، ويتم عمل الاختبارات الضرورية لها.

فحص نظام السنترال:

وأضاف السلمي: تم فحص نظام السنترال لكامل الشبكة والتأكد من سلامة جميع الخطوط الداخلية والخارجية وفحص وصيانة جميع أجهزة الهاتف الخاصة بالنظام، كما تم صيانة وتشغيل جميع الكاميرات سواء كانت كاميرات متحركة أو ثابتة والتأكد من سلامة أجهزة التسجيل والشاشات الخاصة بالنظام.

واختتم السلمي بأن فريقًا مختصًّا يشرف على الأعمال الإلكترونية؛ للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات وأفضل بالمواصفات العالمية، وذلك لما توليه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما وبالكعبة المشرفة، منوهًا بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية على هذه الأعمال.

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