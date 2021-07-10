وضع سقف لأسعار البنزين يؤكد تقديم مصلحة المواطن على أي اعتبارات أخرى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

على الرغم من تأثر المملكة بتداعيات جائحة كورونا وما نجم عنها من إغلاق اقتصادي وما صاحبها من انخفاض في أسعار النفط، إلا أنها لم تتخذ تدابير اقتصادية مؤلمة، بل إنها اتخذت العديد من القرارات في صالح المواطنين والمقيمين، وآخرها اليوم السبت بقرار وضع سقفًا لأسعار البنزين.

مسؤولية تامة:

ويعكس التوجيه الكريم تعامل القيادة في المملكة بمسؤولية تامة في كل ما يختص متابعات الخليج 365 ومعيشته وأسلوب حياته، فرغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بالعالم من حولنا بسبب أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد، إلا أن القيادة بحكمتها المعهودة تؤكد استمرارها بالوقوف إلى جانب متابعات الخليج 365 وحماية مصالحه على كل المستويات.

وتؤكد المملكة بقرار وضع سقفًا لأسعار البنزين بأن مصلحة المواطنين مُقدمة على أي اعتبارات أخرى، ومثل هذا القرار من شأنه أن يضع حدًّا لأي متغيرات مستقبلية على أسعار الوقود محليًّا رغم التقلبات التي تعصف بأسواق النفط.

التوجيه الكريم:

وأعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه صدور التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91/ 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/ 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتبارًا من 10 يوليو 2021م، حيث تضمن التوجيه الكريم أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

ووفقًا للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91/ 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/ 2.44 ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علمًا بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه.

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