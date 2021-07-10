تثبيت سقف سعر البنزين يعكس صورة القيادة المسؤولة واستشعارها لاحتياجات المواطنين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

عكس التوجيه الكريم بوضع سقف لأسعار البنزين صورة القيادة المسؤولة وإدراكها واستشعارها لاحتياجات المواطنين، وسعيها المستمر للتيسير عليهم بتخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية خاصةً في ظل جائحة كورونا.

رؤية متوازنة:

وتضع القيادة دومًا، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قراراتها الاقتصادية وفق رؤيةٍ متوازنة تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، حيث يضفي التوجيه أبعادًا اجتماعية واقتصادية إيجابية على حياة المواطنين.

ويُعبّر التوجيه الكريم كذلك عن مدى قربها من متابعات الخليج 365، وعملها لتحسين جودة الحياة بالتخفيف عن كاهل الأسر من متغيرات أسعار الطاقة عالميًّا، وكذلك يعد رسالة تعبر عن المنهج الذي دأب عليه حكام هذه البلاد المباركة، في تبني الشفافية والوضوح لكل السياسيات الاقتصادية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنين.

ويرسخ التوجيه الكريم وبصراحةٍ تامة فكرة أن متابعات الخليج 365 شريك في التنمية، ويجب أن توضع أمامه خارطة الطريق الاقتصادي وفق معيار الشفافية.

التوجيه الكريم:

وأعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه صدور التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91/ 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/ 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتبارًا من 10 يوليو 2021م، حيث تضمن التوجيه الكريم، أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

ووفقًا للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91/ 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/ 2.44 ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علمًا بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه.

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