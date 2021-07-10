عروس المصايف تشهد مهرجان ولي العهد بنسخته الثالثة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

متابعات الخليج 365 - محمد سمعه

تشهد مدينة الطائف مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، المقرر إقامته في الثامن من أغسطس المقبل.

وكشف الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ورئيس اتحاد الهجن تفاصيل المهرجان.

تفاصيل مهرجان ولي العهد بنسخته الثالثة:

وسوف يشهد المهرجان تنافسًا بين عدد من ملاك الهجن المحلية والدولية، حيث سيكون عدد الأشواط 532 شوطًا وبجوائز مالية تبلغ قيمتها 53 مليون ريال، كما سينطلق المهرجان بمرحلة تمهيدية لجميع الفئات العمرية بـ320 شوطًا، فيما ستكون أشواط الماراثون “8 أشواط”، والأشواط النهائية للمهرجان “204 أشواط”.

تأصيل تراث رياضة الهجن يعزز الثقافة السعودية:

وأشار الأمير فهد بن جلوي إلى أن المهرجان يهدف إلى تأصيل تراث رياضة الهجن، وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية، ودعمها الكبير للحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة، مما يعزز المشاركة المجتمعية ويؤصل الموروث الوطني، مشيرًا إلى أن المهرجان حقق حضورًا لافتًا في النسخة الثانية، مما أسهم في دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 13 ألف مطية.

وفي ختام تصريحاته، رفع رئيس الاتحاد السعودي للهجن جزيل شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول دعمهما المستمر والمتواصل للارتقاء برياضة الهجن.

وسلط رئيس اتحاد الهجن الضوء على متابعة وحرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة من أجل نجاح برامج اتحاد الهجن بشكل عام، ومهرجان سمو ولي العهد بشكل خاص.

جدير بالذكر أن حساب اتحاد الهجن نشر برنامج سباقات مهرجان ولي العهد الذي يبدأ في الثامن من أغسطس وينتهي في سبتمبر المقبل.



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