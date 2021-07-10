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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جهزت وزارة الحج والعمرة أكثر من 1700 حافلة مجهزة لنقل ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1442هـ، ضمن منظومة أعمال تعمل بكفاءة عالية وتقنيات متقدمة. إلى ذلك أعلنت الوزارة انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الالكتروني لحجاج الداخل، التي بدأت 3 ذو القعدة 1442هـ، حيث تم تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، الذين يمثلون 150 دولة.



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