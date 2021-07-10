محمد بن مسعود - الدمام - غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر الرياض متوجهة إلى مقر معسكر الفريق الخارجي في بلغاريا، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022. من جانب آخر تم تأجيل سفر اللاعبين وليد عبدالله وعبدالرحمن العبيد، بالإضافة إلى مدير عام كرة القدم بالنادي حسين عبدالغني، حتى التأكد من سلامتهم من فايروس كورونا، حيث تقرر أن يجري الثلاثي فحصاً آخر غداً الأحد، قبل اللحاق بالبعثة . النصر النصر

النصر يغادر إلى بلغاريا .. والثلاثي يخضع لفحص كورونا قبل اللحاق بالبعثة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-10 غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر الرياض متوجهة إلى مقر معسكر الفريق الخارجي في بلغاريا، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022. من جانب آخر تم تأجيل سفر اللاعبين وليد عبدالله وعبدالرحمن العبيد، بالإضافة إلى مدير عام كرة القدم بالنادي حسين عبدالغني، حتى التأكد من سلامتهم من فايروس كورونا، حيث تقرر أن يجري الثلاثي فحصاً آخر غداً الأحد، قبل اللحاق بالبعثة . 10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 08:10 PM اخر تعديل 10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 08:47 PM غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر الرياض متوجهة إلى مقر معسكر الفريق الخارجي في بلغاريا، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022. من جانب آخر تم تأجيل سفر اللاعبين وليد عبدالله وعبدالرحمن العبيد، بالإضافة إلى مدير عام كرة القدم بالنادي حسين عبدالغني، حتى التأكد من سلامتهم من فايروس كورونا، حيث تقرر أن يجري الثلاثي فحصاً آخر غداً الأحد، قبل اللحاق بالبعثة .

، النصر يغادر إلى بلغاريا .. والثلاثي يخضع لفحص كورونا قبل اللحاق بالبعثة ،

المصدر : الخليج 365

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