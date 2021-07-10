- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
حققت الخطوط الحديدية السعودية "سار" حماس طفلة وعفويتها لرؤية قطار الحرمين الشريفين على أرض الواقع.
وكانت الطفلة "جابرة" ظهرت في مقطع فيديو وثقه والدها وهي تركض بحماس من سطح بيتها لرؤية قطارين يمران من سكة الحديد القريبة من بيت والدها وهي تقول بعفوية: "قطار الحرمين جاء".
وقالت "سار": "حماس جابرة وعفويتها لشوفة القطار من سطح بيتها، حفزنا نوجه لها دعوة عشان تعيش تجربة القطار من قرب، وتتعرف على تفاصيله من مقعد الكابتن، ونتمنى أن تبقى زيارتها إحدى أجمل ذكريات طفولتها السعيدة".
وبدعوة من مسؤولي "سار"، حضرت الطفلة "جابرة" برفقة والدها إلى محطة قطار الحرمين الشريفين، لرؤية القطار عن قرب، وحظيت باحتفاء طاقم القطار بها، والتقطت صوراً من مقعد الكابتن، وتعرفت على تفاصيل القطار".
وكان والدها قال عبر حسابه في "تويتر": "ما شاءالله، تبارك الله، فرحة ابنتي برؤية مرور قطار الحرمين في الاتجاهين، الله يحفظها لنا". (— الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway)
)
حماس جابرة 👧🏻 وعفويتها لشوفة القطار من سطح بيتها 🏠 حفزنا نوجه لها دعوة عشان تعيش تجربة القطار من قرب 🚄 وتتعرف على تفاصيله من مقعد الكابتن 👨🏻✈️، ونتمنى أن تبقى زيارتها إحدى أجمل ذكريات طفولتها السعيدة✨🎊 https://t.co/pPWZMh5UvQ pic.twitter.com/c8lpxVAVQm— الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway) July 10, 2021
الخطوط الحديدية السعودية سار الخطوط الحديدية
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 08:34 PM
وجهت لها دعوة لتعيش تجربة القطار من قرب وتتعرف على تفاصيله من مقعد الكابتن"الخطوط الحديدية" تحقق حماس طفلة نشر والدها مقطعًا لها وهي تركض لرؤية "قطار الحرمين"
حققت الخطوط الحديدية السعودية "سار" حماس طفلة وعفويتها لرؤية قطار الحرمين الشريفين على أرض الواقع.
وكانت الطفلة "جابرة" ظهرت في مقطع فيديو وثقه والدها وهي تركض بحماس من سطح بيتها لرؤية قطارين يمران من سكة الحديد القريبة من بيت والدها وهي تقول بعفوية: "قطار الحرمين جاء".
وقالت "سار": "حماس جابرة وعفويتها لشوفة القطار من سطح بيتها، حفزنا نوجه لها دعوة عشان تعيش تجربة القطار من قرب، وتتعرف على تفاصيله من مقعد الكابتن، ونتمنى أن تبقى زيارتها إحدى أجمل ذكريات طفولتها السعيدة".
وبدعوة من مسؤولي "سار"، حضرت الطفلة "جابرة" برفقة والدها إلى محطة قطار الحرمين الشريفين، لرؤية القطار عن قرب، وحظيت باحتفاء طاقم القطار بها، والتقطت صوراً من مقعد الكابتن، وتعرفت على تفاصيل القطار".
وكان والدها قال عبر حسابه في "تويتر": "ما شاءالله، تبارك الله، فرحة ابنتي برؤية مرور قطار الحرمين في الاتجاهين، الله يحفظها لنا". (— الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway)
)
حماس جابرة 👧🏻 وعفويتها لشوفة القطار من سطح بيتها 🏠 حفزنا نوجه لها دعوة عشان تعيش تجربة القطار من قرب 🚄 وتتعرف على تفاصيله من مقعد الكابتن 👨🏻✈️، ونتمنى أن تبقى زيارتها إحدى أجمل ذكريات طفولتها السعيدة✨🎊 https://t.co/pPWZMh5UvQ pic.twitter.com/c8lpxVAVQm— الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway) July 10, 2021
، "الخطوط الحديدية" تحقق حماس طفلة نشر والدها مقطعًا لها وهي تركض لرؤية "قطار الحرمين" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الخطوط الحديدية" تحقق حماس طفلة نشر والدها مقطعًا لها وهي تركض لرؤية "قطار الحرمين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.