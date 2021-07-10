، مجلس "عيوني" يشيد بالإنجازات النوعية خلال ٦ أشهر ،

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عقد مجلس إدارة جمعية "عيوني"، اجتماعه الثاني في دورته الأولى، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، بحضور جميع الأعضاء، والإدارة التنفيذية للجمعية، بمقرها في مدينة الرياض.
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأبرزها: تقرير الأداء التشغيلي والمالي للربع الأول والثاني لعام2021، والسياسات واللوائح والأنظمة ومتطلبات الحوكمة.
كما صاحب الاجتماع عقد ورشة عن نظام الحوكمة والجودة.
وأشاد المجلس، بالتقرير التشغيلي والمالي في الربع الأول والثاني والمنجزات النوعية التي تم تحقيقها في زمن قياسي.
كما أجاز المجلس، حزمة من الأنظمة والسياسات والمنهجيات واللوائح المنظمة لأعمال الجمعية والتي تضعها في إطار العمل المؤسسي وحوكمة أعمالها، بما يعزز التميز والشفافية في مخرجاتها وعلاقاتها مع أصحاب المصلحة.
وطالب المجلس، في ختام اجتماعه الإدارة التنفيذية بالحفاظ على هذه النجاحات وبذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز رؤية الجمعية وريادتها في تحقيق الأثر الصحي المجتمعي واستدامته، والتحسين المستمر لأعمالها بما يسهم في جودة أدائها وأعمالها.
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 08:33 PM
خلال اجتماعه الثاني في دورته الأولىمجلس "عيوني" يشيد بالإنجازات النوعية خلال ٦ أشهر
عقد مجلس إدارة جمعية "عيوني"، اجتماعه الثاني في دورته الأولى، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، بحضور جميع الأعضاء، والإدارة التنفيذية للجمعية، بمقرها في مدينة الرياض.
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأبرزها: تقرير الأداء التشغيلي والمالي للربع الأول والثاني لعام2021، والسياسات واللوائح والأنظمة ومتطلبات الحوكمة.
كما صاحب الاجتماع عقد ورشة عن نظام الحوكمة والجودة.
وأشاد المجلس، بالتقرير التشغيلي والمالي في الربع الأول والثاني والمنجزات النوعية التي تم تحقيقها في زمن قياسي.
كما أجاز المجلس، حزمة من الأنظمة والسياسات والمنهجيات واللوائح المنظمة لأعمال الجمعية والتي تضعها في إطار العمل المؤسسي وحوكمة أعمالها، بما يعزز التميز والشفافية في مخرجاتها وعلاقاتها مع أصحاب المصلحة.
وطالب المجلس، في ختام اجتماعه الإدارة التنفيذية بالحفاظ على هذه النجاحات وبذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز رؤية الجمعية وريادتها في تحقيق الأثر الصحي المجتمعي واستدامته، والتحسين المستمر لأعمالها بما يسهم في جودة أدائها وأعمالها.
، مجلس "عيوني" يشيد بالإنجازات النوعية خلال ٦ أشهر ،
المصدر : الخليج 365
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