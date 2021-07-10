محمد بن مسعود - الدمام - "عبدالرحمن" يواصل مهامه من محجره ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء المُعَيّن مؤخرًا أيمن بن عبدالرحمن، أصيب بفيروس كورونا. وأفاد التلفزيون بأن "عبدالرحمن" الذي شكّل حكومته الجديدة الأربعاء الماضي، سيدخل في حجر صحي لمدة سبعة أيام؛ لكنه سيواصل أداء مهام عمله عن بُعد؛ وفقًا لـ"رويترز".الجزائر فيروس كورونا الجديد "كورونا" يصيب رئيس الوزراء الجزائري صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-10 ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء المُعَيّن مؤخرًا أيمن بن عبدالرحمن، أصيب بفيروس كورونا. وأفاد التلفزيون بأن "عبدالرحمن" الذي شكّل حكومته الجديدة الأربعاء الماضي، سيدخل في حجر صحي لمدة سبعة أيام؛ لكنه سيواصل أداء مهام عمله عن بُعد؛ وفقًا لـ"رويترز". 10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 08:07 PM اخر تعديل 10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 08:21 PM "عبدالرحمن" يواصل مهامه من محجره "عبدالرحمن" يواصل مهامه من محجره ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء المُعَيّن مؤخرًا أيمن بن عبدالرحمن، أصيب بفيروس كورونا. وأفاد التلفزيون بأن "عبدالرحمن" الذي شكّل حكومته الجديدة الأربعاء الماضي، سيدخل في حجر صحي لمدة سبعة أيام؛ لكنه سيواصل أداء مهام عمله عن بُعد؛ وفقًا لـ"رويترز". ، "كورونا" يصيب رئيس الوزراء الجزائري ،

المصدر : الخليج 365

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