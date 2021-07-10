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النصر يغادر إلى بلغاريا .. والثلاثي يخضع لفحص كورونا قبل اللحاق بالبعثة

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محمد بن مسعود - الدمام - غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر الرياض متوجهة إلى مقر معسكر الفريق الخارجي في بلغاريا، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

من جانب آخر تم تأجيل سفر اللاعبين وليد عبدالله وعبدالرحمن العبيد، بالإضافة إلى مدير عام كرة القدم بالنادي حسين عبدالغني، حتى التأكد من سلامتهم من فايروس ، حيث تقرر أن يجري الثلاثي فحصاً آخر غداً الأحد، قبل اللحاق بالبعثة .

النصر يغادر إلى بلغاريا .. والثلاثي يخضع لفحص كورونا قبل اللحاق بالبعثة

النصر يغادر إلى بلغاريا .. والثلاثي يخضع لفحص كورونا قبل اللحاق بالبعثة

النصر يغادر إلى بلغاريا .. والثلاثي يخضع لفحص كورونا قبل اللحاق بالبعثة

النصر

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 08:10 PM

النصر يغادر إلى بلغاريا .. والثلاثي يخضع لفحص كورونا قبل اللحاق بالبعثة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر الرياض متوجهة إلى مقر معسكر الفريق الخارجي في بلغاريا، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

من جانب آخر تم تأجيل سفر اللاعبين وليد عبدالله وعبدالرحمن العبيد، بالإضافة إلى مدير عام كرة القدم بالنادي حسين عبدالغني، حتى التأكد من سلامتهم من فايروس كورونا، حيث تقرر أن يجري الثلاثي فحصاً آخر غداً الأحد، قبل اللحاق بالبعثة .

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المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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