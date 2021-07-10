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محمد بن مسعود - الدمام - غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر الرياض متوجهة إلى مقر معسكر الفريق الخارجي في بلغاريا، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.
من جانب آخر تم تأجيل سفر اللاعبين وليد عبدالله وعبدالرحمن العبيد، بالإضافة إلى مدير عام كرة القدم بالنادي حسين عبدالغني، حتى التأكد من سلامتهم من فايروس كورونا، حيث تقرر أن يجري الثلاثي فحصاً آخر غداً الأحد، قبل اللحاق بالبعثة .
النصر
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 08:10 PMالنصر يغادر إلى بلغاريا .. والثلاثي يخضع لفحص كورونا قبل اللحاق بالبعثة
غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر الرياض متوجهة إلى مقر معسكر الفريق الخارجي في بلغاريا، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.
من جانب آخر تم تأجيل سفر اللاعبين وليد عبدالله وعبدالرحمن العبيد، بالإضافة إلى مدير عام كرة القدم بالنادي حسين عبدالغني، حتى التأكد من سلامتهم من فايروس كورونا، حيث تقرر أن يجري الثلاثي فحصاً آخر غداً الأحد، قبل اللحاق بالبعثة .
، النصر يغادر إلى بلغاريا .. والثلاثي يخضع لفحص كورونا قبل اللحاق بالبعثة ،
المصدر : الخليج 365
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