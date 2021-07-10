شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد في معظم مناطق المملكة.

وتوقع مركز الأصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وعسير، والباحة.

وأشار إلى أن السماء تكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من الرياض، لافتا إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.

ولفت إلى استمرار الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، تسجَّل أعلى درجات الحرارة في حفر الباطن بـ48 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة.