شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يروي تجربته في البناء ويؤكد: دخلي يصل إلى 15 ألف ريال شهريًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مواطن يدعى محمد الشمري عن تفاصيل عمله في بناء المنازل والهدم ، مشيرا إلى أن عمله الذي يمتد إلى ٣ سنوات في تلك المهنة كان يقتصر على الأجانب فقط في السابق

وقال الشمري الذي ظهر مرتديا زي العمل في البناء "أن بدايته في العمل بمجال البناء كانت منذ ٣سنوات عندما عرض عليه خاله تلك المهنة حيث وجد أنها مربحة.

وأضاف المواطن "التعب الذي أجده من تلك المهنة يوازي الدخل الذي أحصل عليه" مشيرا إلى أنه يعمل في الحفر وتسوية الأراضي ودخله الشهري يتعدى الـ ١٥ ألف ريال".

وأكد الشمري أن عمله بتلك المهنة جعله يكسر حاجز العيب ويشيد المنازل بأيده، وأنه بذلك ينافس العمالة الأجنبية في سوق البناء ".

ونصح الشمري الشباب بالعمل وعدم انتظار الوظيفة ، مشيرا إلى أن فرص العمل في المملكة كثيرة و لابد من النزول إلى الميدان وعدم الاكتفاء بالدراسة والتخرج.