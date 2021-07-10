شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة البندري تفاجيء شاب صاحب معرض عبايات وتعلق: " أنت انفردت صح " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأميرة البندري آل سعود تفاجيء شاب سعودي بزيارة إحدى المشاريع التي أنشأها في الرياض .

وبين الفيديو لحظة دخول الأميرة البندري آل سعود معرض عبايات صممها شاب يدعى يوسف في الرياض بطريقة معاصرة

وأبدت الأميرة البندري آل سعود إعجابها بفكرة الشاب وتصاميمه التي انفرد بها والتي تميزت بالأناقة، وعلقت قائلة " أنت انفردت صح " .