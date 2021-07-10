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أخصائي: رائحة الكلور في المسبح دليل على تلوثه ويجب فحص الماء يوميا "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف أخصائي مركز رقابة السموم، عن أضرار زيادة ونقص الكلور في المسابح، قائلا:"مركز مراقبة الأمراض الأمريكية أكد أن 58% من الماء الموجود في المسابح بالفلاتر ملوث بمصادر برازية".

وأوضح الأخصائي خلال حواره بقناة الإخبارية:"إذا شممت رائحة الكلور في المسبح يدل على إن الماء ملوث ببول أو عرق الأشخاص الذين ينزلون فيه".

وأشار:"الكلور في حمامات السباحة يجب أن يكون بنسبة معينة، فإذا كان الكلور بشكل كبير يقتل الميكروبات ولكنه يضر بالسباح ويسبب مشاكل في البشرة".

وتابع:"إذا كانت نسبة الكلور قليلة فلا يقتل الميكروبات الموجودة في حمام السباحة"، مشيرا:"عند التبول في المسبح يحدث تفاعل بين مادة اليوريا الموجودة في البول أو العرق مع الكلور فتنبعث رائحة الكلور المعروفة الصافية".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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