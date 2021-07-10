شكرا لمتابعة خبر عن أخصائي: رائحة الكلور في المسبح دليل على تلوثه ويجب فحص الماء يوميا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف أخصائي مركز رقابة السموم، عن أضرار زيادة ونقص الكلور في المسابح، قائلا:"مركز مراقبة الأمراض الأمريكية أكد أن 58% من الماء الموجود في المسابح بالفلاتر ملوث بمصادر برازية".

وأوضح الأخصائي خلال حواره بقناة الإخبارية:"إذا شممت رائحة الكلور في المسبح يدل على إن الماء ملوث ببول أو عرق الأشخاص الذين ينزلون فيه".

وأشار:"الكلور في حمامات السباحة يجب أن يكون بنسبة معينة، فإذا كان الكلور بشكل كبير يقتل الميكروبات ولكنه يضر بالسباح ويسبب مشاكل في البشرة".

وتابع:"إذا كانت نسبة الكلور قليلة فلا يقتل الميكروبات الموجودة في حمام السباحة"، مشيرا:"عند التبول في المسبح يحدث تفاعل بين مادة اليوريا الموجودة في البول أو العرق مع الكلور فتنبعث رائحة الكلور المعروفة الصافية".