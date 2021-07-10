شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شباب سعوديون يتحدون الظروف القاسية ويشيدون المنازل بأيديهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

يعمل مجموعة من الشباب السعوديون من منطقة حائل تحت ظروف قاسية وأجواء حارة، ويستخدمون المعدات الثقيلة في الأساسيات للبناء من حفر الأرض وغيرها من أجل كسب الرزق.

وأكد الشباب السعوديون أنهم يواجهون عدد من الصعوبات بالعمل بسبب العمل تحت أشعة الشمس الحارة إلا أنهم يصرون على كسب الرزق وتشيد المباني بأيديهم، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف أحد الشباب العاملين: "الصعوبات التي تواجهنا بالعمل تحت أشعة الشمس والحرارة والشغل مالو عيب والكسب رزق حلال ونطمح إننا نمسك مشاريع كبري ونطور الشركات".