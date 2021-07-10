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نقل مواطن مصاب بكورونا من جاكرتا إلى الرياض بعد رحلة استغرقت 18 ساعة متواصلة "صور"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نقلت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، مواطن مصاب بفيروس من جاكرتا إلى الرياض.

ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير -حفظه الله-.

واتضح أن طائرة الإخلاء الطبي الجوي وصلت إلى الرياض بعد رحلة استغرقت 18 ساعة متواصلة بطاقم جوي مضاعف للتعامل مع الحالة.

حيث اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار كورونا، كما تعتبر  أطول رحلة نقل مصاب بكورونا في المملكة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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