شكرا لمتابعة خبر عن نقل مواطن مصاب بكورونا من جاكرتا إلى الرياض بعد رحلة استغرقت 18 ساعة متواصلة "صور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نقلت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، مواطن مصاب بفيروس نقلت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، مواطن مصاب بفيروس كورونا من جاكرتا إلى الرياض. ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان-حفظه الله-. واتضح أن طائرة الإخلاء الطبي الجوي وصلت إلى الرياض بعد رحلة استغرقت 18 ساعة متواصلة بطاقم جوي مضاعف للتعامل مع الحالة. حيث اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار كورونا، كما تعتبر أطول رحلة نقل مصاب بكورونا في المملكة.