شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد: قرار دعم أسعار البنزين يتلمس احتياجات الشعب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على قرار دعم أسعار البنزين مشيرًا إلى أنه قرار هام يلتمس احتياجات الشعب.

وقال "بن مساعد" عبر حسابه على "تويتر": "قرار مهم وكريم لا يستغرب من قيادة كريمة تتلمس احتياجات وهموم شعبها الكريم".

وأضاف: "حفظ الله بلادنا وأعزها وأعز شعبها في ظل القيادة الحكيمة لوالدنا الحاني سلمان بن عبدالعزيز و أميرنا الملهم محمد بن سلمان".

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد ‏صدور التوجيه الكريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين، باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021م.