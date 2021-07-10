شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سائق سطحة: عمل " السطحة " يتجاوز داخلها 10 آلاف ريال شهريًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

امتهن الشاب السعودي محمد إبراهيم مهنة "سائق سطحة" أي نقل السيارات المعطلة ما بين المدن منذ 8 سنوات بمصدر دخل يقيه انتظار الوظيفة.

وقال "إبراهيم" عن امتهانه تلك الوظيفة: "ما عندي إلا عمل السطح لكن عمله ممتاز الآن أنا راضي عن هذه المهنة لأن نسبة 90% من العاملين في المهنة سعوديين على عكس في البداية منذ 8 سنوات الأجانب كانوا مسيطرين على هذه المهنة".

وفيما يتعلق بمتوسط دخلها، أضاف: "أما عن دخلها فلها عدم مقاييس وفقًا للمحافظة التي يعمل فيها أما في المدن يكون دخلها المتوسط ما بين 7 آلاف إلى 10 آلاف شهريًا هذا أقل شئ وفي بأحد شهور دخلت 15 آلاف ريال"، وفقًا لقناة "الإخبارية".

ونصح "إبراهيم" الشباب بعدم إنتظار الوظيفة مؤكدًا أن العمل متاح ويجب أن يبحث الشاب دائمًا عن الفرص ولا ينتظرها.