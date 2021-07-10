مقطع يوثق عشوائية وانعدام النظافة في شوارع بجدة

الرياض - محمد عبدالله - وثق مقطع فيديو أحد الشوارع العشوائية بجدة، يظهر انعدم مستوى النظافة والترتيب، فيما يكشف عن بعض المطاعم التي لا تخضع للاشتراطات الصحية.

وقالت قناة «الإخبارية» إنه لا يوجد حدود لاحتراف الوظائف؛ إذ كل شخص لا يعمل بمهنته، فالسائق يعمل مديرًا للحسابات، والطباخ سائق خاص، في إشارة للعشوائية التي تعيش فيها تلك الأزقة والشوارع بجدة.

وسلط تقرير القناة الضوء على أحد مساكن العمالة، حيث أظهر الفيديو، أنه مخزن ومسكن غير ملائم للحياة الآدمية؛ إذ وصفت إياه بمطبخ لتحضير المرض أو الطعام، وذلك بسبب سوء التخزين والإهمال الكبير بداخله.

وأشار إلى أن أمانة جدة تسعى للتصدي إلى العشوائية في تلك الشوارع وإيقاف المتسببين في تدني مستوى النظافة؛ حيث أغلقت عديدًا من المطاعم والمساكن.

وتساءلت الإخبارية: أين الأمانة وأين الجهات الرقابية؟ مطالبة بضرورة مسائلة الكفيل وأصحاب العقارات الذين أهملوا منازلهم وجعلوها مكانًا يحتضن العشوائية والأمراض.

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