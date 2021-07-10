رئيس رابطة المواشي: 3 أسباب لعدم شراء الأضحية من تطبيقات الذبائح

الرياض - محمد عبدالله - نصح رئيس رابطة المواشي، سعود الهفتاء، بعدم شراء الأضاحي من تطبيقات الذبائح التي لا تمتلك شهادة مرخصة.

وقال الهفتاء، خلال مداخلة مع برنامج 120 بـ«قناة الإخبارية» إن تطبيقات توصيل الذبائح واجهة لترويج اللحوم التالفة للمستهلك، مشيرًا إلى ضرورة الحظر، كما يجب أن يكون صاحب التطبيق على علم بالأشخاص الذين يتعاملون معه.

وشدد على أنه من الأفضل أن يتوجه المشتري لشراء الذبيحة بنفسه، لافتًا إلى أن هناك كثيرًا من طرق الغش، حيث تكون هناك ماشية تم إعطائها أدوية أو هرمونات أو أعلاف سيئة.

وحول مراقبة هذه التطبيقات، أكد الهفتاء أنه لا يمكن استعمال التطبيق دون وثيقة بذلك سواء من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو وزارة التجارة، وأي تطبيق لا يحمل شهادة منهما يعد غير رسمي، ويجب على كل شخص يتعامل مع أي تطبيق أن يطلب منه هذه الشهادة قبل كل شيء.

وعن توقعاته لأسعار الأضاحي وهل ستشهد ارتفاعًا قبل عيد الأضحى، أوضح أنه يتوقع أن تبقى أسعار الأضاحي عند أسعارها قبل رمضان، والتي ما زالت هي نفس الأسعار حتى الآن، وتعد أسعارها عادلة بالنسبة لأسعار الأعلاف في الأسواق.