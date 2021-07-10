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«الجوازات»: السجن والغرامة لمن يتم ضبطه ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المديرية العامة للجوازات معاقبة من يتم ضبطه ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح حج نظامية، بالسجن والغرامة عن كل حاج يتم نقله.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «كل من يتم ضبطه ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح حج نظامية، يُعاقب بالسجن والغرامة المالية عن كل حاج يتم نقله».

وأضاف: «والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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