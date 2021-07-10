«الجوازات»: السجن والغرامة لمن يتم ضبطه ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المديرية العامة للجوازات معاقبة من يتم ضبطه ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح حج نظامية، بالسجن والغرامة عن كل حاج يتم نقله.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «كل من يتم ضبطه ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح حج نظامية، يُعاقب بالسجن والغرامة المالية عن كل حاج يتم نقله».

وأضاف: «والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا».

اقرأ أيضًا:

«الجوازات»: تابعوا أخبارنا عبر مصادرها الرسمية تجنبًا للشائعات

«الجوازات» تدعو القادمين للمملكة غير السعوديين تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا