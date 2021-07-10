والد مقيم سدد مواطنون بنجران دية نجله يكشف تفاصيل الواقعة

الرياض - محمد عبدالله - جمع مواطنون في منطقة نجران مبلغ 112 ألف ريال خلال 48 ساعة فقط، لتسديد دية نجل مقيم من الجنسية السودانية، بعد إدانته قضائيًا في واقعة دهس مقيم مصري بغير عمد؛ حيث أعرب والد المدان عن شكره واعتزازه بأهالي المنطقة لهذه اللافتة الإنسانية تجاهه.

وقال المُقيم أبو حسين والد الجاني ياسر، إن نجله دهس قبل عامين مُقيماً من الجنسية المصرية دون عمد، مشيراً إلى أنه خرج بكفالة وصدر حكم ضده بسداد دية قدرها 112 ألف ريال.

وأضاف أنه لجأ إلى الجالية السودانية للتصرف لجمع المبلغ، إلى أنه تفاجئ بأحد سكان منطقة يتصل به، للحصول على صورة من الإدانة القضائية؛ حيث تم جمع المبلغ في أقل من 48 ساعة.

وأعرب المقيم السوداني عن سعادته الكبيرة، مؤكدًا أن مشاعره لا توصف بعد إبلاغه بجمع المبلغ، مؤكدًا أن أهالي نجران أهل كرم وجود وشهامة.

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