بالفيديو.. «الحج»: 1700 حافلة مجهزة لنقل ضيوف الرحمن

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الحج والعمرة، السبت، توفير أكثر من 1700 حافلة مجهزة ‏لنقل ضيوف الرحمن لموسم حج 1442هـ، من خلال ‏جداول تفويض محددة عبر 68 شركة للنقل.‏

وقال نائب رئيس النقابة العامة للسيارات لشؤون النقل، أسامة سمكري، إن ‏النقابة أكملت استعدادها لاستقبال هذا العدد، من خلال 4 مراكز ‏بمدخل مكة، لنقلهم إلى المسجد الحرام أو إلى المشاعر المقدسة، مؤكدًا أن النقابة لها مراكز مساندة على الطرق المختلفة ما بين مدن المملكة، كما أن لديها مراكز تشغيل داخل المشاعر المقدسة.

بينما قال مدير قسم تقنية المعلومات بالنقابة، أسامة فتح الدين، إن هناك ‏خطة معلوماتية تضمن تسجيل أعداد الحافلات والسائقين، وذلك ‏لخلق حالة من التوازن بين أعداد الحافلات والمسارات وحجم ‏استيعاب الشوارع والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن كل الحافلات يتم ‏تتبعها عبر نظام ‏GPS‏.‏

انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، التي بدأت بتاريخ الثالث من ذي القعدة 1442هـ، حيث تم تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، الذين انطبقت عليهم الاشتراطات والمعايير الصحية والتنظيمية لحج هذا العام، وإصدار التصاريح اللازمة لهم، والذين يمثلون 150 دولة، بحسب الأعداد المعتمدة لحج هذا العام.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن أعداد المسجلين عبر المسار الإلكتروني لحج هذا العام وصلت إلى 558,270 ألف حاج في المرحلة الأولى من التسجيل، وانتهت يوم الخميس 28 من ذي القعدة 1442هـ باستكمال جميع بيانات حجاج هذا العام، وكانت الأولوية لمن لم يسبق لهم أداء مناسك الحج، وبحسب الفئات العمرية.

اقرأ أيضًا:

تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير

قيادة قوات أمن الحج: إجراءات نظامية ضد 52 مخالفًا