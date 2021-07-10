مكة الأكثر معاناة من خشونة المفاصل بالمملكة.. و4 نصائح للتعامل مع المرض

الرياض - محمد عبدالله - وجه مجلس شؤون الأسرة 4 نصائح للتعامل مع خشونة المفاصل عند كبار السن، مشيرًا إلى أن منطقة مكة المكرمة أكثر مناطق المملكة معاناة من خشونة المفاصل بنسبة 24.5%.

وقال الحساب الرسمي لمجلس شؤون الأسرة على موقع «تويتر»: «تمثل خشونة المفاصل واحدة من المتاعب المنتشرة لدى كبار السن، يمكن تخفيف آلامها بتجنيبهم المخاطر المسببة لها في حياتهم اليومية».

وأضاف أن خشونة المفاصل تسبب ألمًا في المفاصل وانتفاخ مكان الألم، بالإضافة للتصلب وتقييد الحركة، موجهًا نصائحه للتعامل مع خشونة المفاصل والتي جاءت كالآتي:

مساعدتهم على تخفيف الوزن الزائد.

تقديمهم للعلاج الطبيعي.

متابعتهم للعلاج الدوائي.

تثبيتهم للمفاصل بواسطة جبيرة.

وأشار إلى أن نسبة معاناة كبارة السن من خشونة المفاصل في المملكة (65 عامًا فأكثر) في ثلاث مناطق لعام 2019: «24.5% في مكة المكرمة، و19.5% في منطقة الرياض، و11.7% في المنطقة الشرقية».

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